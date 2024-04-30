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Güncel
AA 30.04.2024 15:03

Burdur'da kadın çiftçilere 60 bin çilek fidesi dağıtıldı

Burdur'un Kemer ilçesinde "Kadınlar Üretiyor, Özel İdare Destekliyor" projesi kapsamında üretici kadınlara dağıtılan 60 bin çilek fidesi toprakla buluşturuldu.

Burdur'da kadın çiftçilere 60 bin çilek fidesi dağıtıldı

TOKİ alanında düzenlenen fide dağıtım programında, Kemer Asarcık Kadın Kooperatifi üyeleri kadınlar, protokol üyeleriyle 10 dönüm araziye çilek fidesi dikimi yaptı.

Burdur Valisi Türker Öksüz, programda yaptığı konuşmada, tarımı ve hayvancılığı desteklemek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Burdur'un tarım ve hayvancılıkla öne çıkmış bir şehir olduğunu belirten Öksüz, "Tarımsal üretimi destekleme adına bu projeyi ortaya koyduk. Geçen hafta zeytincilik projesini başlamıştık. Burada da 60 bin çilek fidesini üretimi ile inşallah bir başlangıcı yapacağız. Kadınlarımızdan oluşturulan Asarcık kooperatifinin zaten bir üretimi var. Bende bunu çok memnuniyetle öğrendiğimi ifade etmek istiyorum. El emeği göz nuru ürünlerini zaten satıyorlar, üretiyorlar. Onların bu üretiminden dolayı onları tebrik ediyor ve kutluyoruz. Biz de kooperatifimizin bu güzel emeğine bir katkı göstermek istiyoruz. Onları inşallah çilek üretiminde destekleyeceğiz." diye konuştu.

Programa, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav ve Kaymakam Ali Emre Tekin ile Belediye Başkanı İsmail Asan katıldı.

Programın ardından Vali Öksüz ve beraberindekiler, kırsal kalkınmayı destekleyen Kemer Karamanlı Yerel Eylem Grubu Derneğini ziyaret etti.

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