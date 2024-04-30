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Güncel
AA 30.04.2024 14:33

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünye ilçesinde şüphelendikleri bir otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Ekipler, bir süre devam eden kovalamacanın ardından aracı durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 7 kilo 227 gram uyuşturucu elde edilebilen kimyasal hammaddesi ile 20 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K. (43), B.B.B. (24) ve M.A. (26), emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

S.K uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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