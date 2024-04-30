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Güncel
AA 30.04.2024 14:05

Yalova'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yalova'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çiftlikköy-Laledere köyü yolunda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 2 motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerdeki 4 kişinin düşerek savrulduğu kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Özkan K'nin (17) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Caner A. (16), Umut Ç. (15) ve Alperen D. (15) ise Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Özkan K'nin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna gönderildi.

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