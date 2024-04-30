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Güncel
AA 30.04.2024 14:19

Trakya'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Trakya'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimleri sırasında İpsala'nın Sarıcaali köyünde farklı uyruklarda 20 düzensiz göçmen tespit etti.

Bu kişileri yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır hattında yakalayan ekipler, Havsa'nın Söğütlüdere köyünde de şüphe üzerine durdukları otomobilde 3 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

Araç sürücüsü, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Her iki olayda yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde de 12 düzensiz göçmen yakalanarak Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da da 4 düzensiz göçmen yakalandı.

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