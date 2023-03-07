Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Burdur'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
İ. Ş'nin (55) kullandığı otomobil, Bülent Ecevit Bulvarı'nda refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü, otomobilde bulunan F. Ş. (52) ile S. G. (45), H. G.(46) ve B. G. (15) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Burdur Trafik Kazası
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