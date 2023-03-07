Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 09:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Balıkesir Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartılarak yetkililere teslim edildi.
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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