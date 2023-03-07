Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 07:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Pınarbaşı Mahallesi 118 Sokak’ta aralarında alacak meselesi bulunduğu öne sürülen M.G. ile H.D. tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.D, M.G'yi bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.G, Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan H.D, hastanedeki işlemlerinin ardından karakola götürüldü.
Etiketler: Aydın
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