Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ülke genelinde başlatılan yardım seferberliği sürüyor.

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde elektrik elektronik teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı ile metal teknolojisi bölümleri öğrencileri, depremlerden etkilenenler için harekete geçti.

Okulun atölyelerinde öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen yer sofrası, ekmek kesme tahtası, soba ve uzatma kabloları, AFAD koordinesinde deprem bölgesine gönderiliyor.

Okul müdürü Salih Nayman, depremin yaşandığı ilk günden bu yana herkesin afetzedelerin yanında olmaya çalıştığını, eğitim camiasının da farklı sorumluluklar alarak bu kapsamda çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için 3 atölyede üretim yapıldığını belirten Nayman, şöyle konuştu:

"Deprem felaketinin ardından çalışma arkadaşlarımız, öğrencilerimiz ve velilerimizle faaliyetlerimize başladık. Sanayi tabanlı bir okul olduğumuz için deprem bölgesine yönelik üretim konularını görüştük. Konteyner ve çadırlarda kullanılmak üzere elektrik elektronik teknolojisi alanında uzatma kablosu, mobilya ve iç mekan tasarımı alanında yer sofrası ile ekmek kesme tahtası, metal teknolojisi alanında ise hem odun hem de kömür yakabilme özelliğine sahip soba üretimine başladık. Üretimde mesai arkadaşlarım, öğrencilerimiz, velilerimiz, sanayici ve esnafımız ile Merzifon halkı, desteğini esirgemedi. Çalışmalarımıza maddi ve manevi destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

Öğrencilerden Arda Taştemür da depremlerin ardından yaraların sarılması için yapılan çalışmalara katkı sunmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.