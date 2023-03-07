Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 10:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli'de son 1 haftada 126 trafik kazası meydana geldi
[Fotograf: AA]
Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 50’i yaralanmalı, 74’ü maddi hasarlı ve 2 ölümlü olmak üzere toplam 126 trafik kazası meydana geldi.
Denizli’de 27 Şubat ile 5 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı.
Yapılan çalışmalarda 17 bin 460 araç kontrol edildi, bu araçlardan 2 bin 96 tanesi hakkında işlem yapıldı.
Şehir genelinde toplamda 126 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 50’si yaralanmalı, 74’ü maddi hasarlı ve 2 ölümlü kaza oldu.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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