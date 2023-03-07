Denizli’de 27 Şubat ile 5 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı.

Yapılan çalışmalarda 17 bin 460 araç kontrol edildi, bu araçlardan 2 bin 96 tanesi hakkında işlem yapıldı.

Şehir genelinde toplamda 126 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 50’si yaralanmalı, 74’ü maddi hasarlı ve 2 ölümlü kaza oldu.