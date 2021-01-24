2016 yılında Chapecoense futbol takımının yaşadığı uçak kazasından sonra Brezilya futbolunda bir şok daha yaşandı.

Brezilya Serie D takımı Palmas Futebol e Regatas'ın başkanını ve 4 futbolcusunu taşıyan uçak düştü. Kazada kurtulan olmadı.

Futbolcular ve kulüp başkanı Lucas Meira, Vila Nova ile karşı karşıya geleceği maç için uçak yolculuğu yapıyordu.

5 kişi öldü

Kazada kulüp başkanı Lucas Meira, futbolcular Lucas Praxedes, Guilherme Noe, Ranule ve Marcus Molinari hayatını kaybetti.

2016 Kasım ayında Chapecoense'nin oyuncularının aralarında bulunduğu 81 kişiyi taşıyan yolcu uçağı Kolombiya'nın Medellin kenti yakınlarında düşmütü. Kazada 77 kişi ölmüş, 4 kişi sağ kurtulmuştu.