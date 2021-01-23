Ulus ilçesinde Ağa köyünde yaşayan Sefa Kaya yol kenarında yaralı bir karaca buldu.

Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı anlaşılan karacayı kucağına alıp evinin bahçesine kadar taşıyan Kaya, karacayı hayata döndürmek için dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.

Yaralı karaca, Kaya’nın verdiği çabaya rağmen kurtarılamayarak telef oldu.

