Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 17:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yaralı karacayı hayata döndürmek için suni teneffüs ve kalp masajı yaptı
[Fotoğraf: İHA]
Bartın’da köpeklerin saldırarak yaraladığı karacayı bulan vatandaş hayvanı hayata döndürmek için dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.
Ulus ilçesinde Ağa köyünde yaşayan Sefa Kaya yol kenarında yaralı bir karaca buldu.
Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı anlaşılan karacayı kucağına alıp evinin bahçesine kadar taşıyan Kaya, karacayı hayata döndürmek için dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.
Yaralı karaca, Kaya’nın verdiği çabaya rağmen kurtarılamayarak telef oldu.
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