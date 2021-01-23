Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 17:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çankırı'da hırsızlık zanlısı 4 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Çankırı'da çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde açıktan bakır kablo hırsızlığı, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarıyla ilgili suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, söz konusu olayın faillerinin Ö.Ç., H.A., R.A ve M.A. isimli şahıslar olduğunu ve çalınan malzemelerin de satıldığını tespit etti.
Yapılan çalışmada şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Satın alan şahıs yakalandı. Çalınan malzemelerin bir kısmı sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Etiketler: Hırsızlık
Sıradaki Haber
Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda İstanbul'da yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz