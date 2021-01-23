Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konak'ta hafriyat kamyonu devrildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İzmir'in Konak ilçesinde hafriyat kamyonu devrildi. Sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden Konak yönüne giden Sinan Toptan'ın kullandığı kamyon, Karataş kavşağında refüj üzerindeki trafik yönlendirme levhalarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü Toptan, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle trafik akışı, bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
Son Haberler
- 18:10
- 18:07
- 18:02
- 18:10
- 17:56
Sıradaki Haber
Isparta'da mesaiye giden polis memuru trafik kazasında ağır yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz