Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da vücuduna demir çubuk saplanan kedi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, vücuduna demir çubuk saplanan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Türkkuyusu Mahallesi Lapaçavuş Sokak'ta bir kedinin karın bölgesine istinat duvarının demir çubuğunun saplandığı ihbarını alan Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye gitti.
Merdiven yardımıyla ulaşılan kediye, müdahale öncesi iğne yapıldı.
İtfaiye ekiplerinin demir çubuğu keserek bulunduğu yerden kurtardığı kedi, veterinere götürüldü.
Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kediye "Şanslı" adı verildi.
Etiketler: İtfaiye
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