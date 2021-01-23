Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de kaza yapan araçta korkan kediyi polis sakinleştirdi
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de otomobil elektrik direğine çarparak devrildi. Aracın içinde kalan kediyi polisler kucaklarına alıp, severek sakinleştirdi.
Eskişehir-Kütahya kara yolunun 2. kilometresinde, Gülistan A. idaresindeki otomobil, orta refüjde bulunan elektrik direğine çarpıp karşı şeride geçerek yan yattı.
Kazada, hafif yaralanan Gülistan A'ya 112 Acil Servis sağlık ekipleri müdahale etti.
Kaza yapan araçta bulunan ve çarpmanın etkisiyle ürken kediyi olay yerine gelen polis ekipleri sakinleştirdi.
Ekiplerin kucağına alarak sevdiği kedi, tedavisi tamamlanan Gülistan A'ya teslim edildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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