Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 14:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kuzey Ege için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kuzey Ege'de akşam saatlerinden sonra fırtına bekleniyor.
Güney ve güneybatı yönlerinden gelmesi beklenen şiddetli rüzgar tahmini 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) olacak.
Fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülürken, ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması isteniyor.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu Meteoroloji
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