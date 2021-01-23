İzmir'de girdikleri evde 4 gün kalıp ziynet eşyalarını çalan şüpheliler tutuklandı
İzmir'in Bergama ilçesinde ev sahibinin vefat ettiği eve girip 4 gün kaldıkları ve ziynetleri çaldıkları belirlenen iki kişi yakalandı.
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bergama Şubesinin eski başkanı Mukaddes Kuduğ'un vefatının ardından kimsenin yaşamadığı eve gelen oğlu Engin Kuduğ, eve hırsızların girdiğini farketti.
Güvenlik kameralarına bakan Kuduğ, eve girenlerin bir güvenlik kamerasını kapattığını ancak ikinci kamerayı fark etmediklerini anladı.
Evde 4 gün kaldılar
Görüntülerde evde 4 gün kalan iki kişinin ziynet eşyalarını çaldıklarını tespit eden Kuduğ, durumu polise bildirdi.
Polis, kamera kayıtlarından eşkali tespit edilen M.Ö. ile B.Y'yi yakaladı. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
"Annemin kıyafetlerini de çalmışlar"
Kuduğ, evin talan edildiğini belirterek, "Evde kalırken ara ara gizlice dışarı çıkmışlar. Ziynet eşyalarının yanında annemin kıyafetlerini çalarak götürmüşler. Eşyaların bir kısmını ele geçirebildik." dedi.