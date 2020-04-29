Haber Giriş: Kaynak: AA
Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
Brezilya'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 474 kişi, toplamda ise 5 bin 17 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Covid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 474 artışla 5 bin 17'ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 5 bin 385 artarak 71 bin 886'ya yükseldi.
32 bin 544 kişinin iyileştiği ülkede hayatını kaybeden 1156 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.
Etiketler: salgın pandemi koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 00:56
Sıradaki Haber
Manisa'da bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz