Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de 8 katlı bina karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de 8 katlı binada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kayseri'de alınan bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Melikgazi ilçesinde apartman görevlisi, eşi ve 2 çocuğunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine 8 katlı binada 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
Karar üzerine polis, binanın çevresinde önlem aldı.
Apartmanda bulunan 24 dairedeki ailelerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.
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