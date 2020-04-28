Hatay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde husumetli oldukları belirtilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle silahların kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.