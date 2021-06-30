Dün 76,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 73,98 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,78 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının oluşturduğu talep belirsizliği etkili oldu.

Dünya genelinde Kovid-19'un "Delta" varyantının yayılımının hızlanması yeni bir dalgaya yol açabileceği endişelerini artırırken, bu kapsamda seyahat kısıtlamalarının yeniden gündeme gelmesi talep görünümünü olumsuz etkileyerek petrol fiyatlarını baskılıyor.

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "endişe verici" olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesi bekleniyor.

Söz konusu varyantın yayılımına ilişkin endişeler artarken, birçok ülkede vaka sayılarının yükselmesi kısıtlama tedbirlerini de beraberinde getiriyor. Son olarak, Avustralya, salgında ortaya çıkan yeni yayılma öbeklerini yerel tedbirlerle yalıtmaya çalışıyor. Yayılmayı önlemek üzere Sydney'de hafta sonundan itibaren iki hafta süreyle karantina tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinde de görülen yeni varyantlar, yaz döneminde yüksek seyretmesi beklenen seyahat hareketliliğini etkileyebileceği endişelerini artırıyor.

Delta varyantının yoğun görüldüğü ülkelerden İngiltere'de yaklaşık 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilirken, bazı Avrupa ülkelerinin yanı sıra Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, İngiltere'den yolcu uçuşlarını yasaklama kararı aldı. Ayrıca, Almanya'nın da İngiltere'ye yönelik seyahat kısıtlamalarının Avrupa Birliği (AB) genelinde alınması konusunda çalışmalar yürüttüğü basına yansıdı.

Öte yandan, piyasalar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasına ilişkin 1 Temmuz'da gerçekleştireceği toplantıya odaklandı.

Küresel petrol talebindeki kırılganlığa rağmen OPEC+ ülkelerinin petrol talebi ve fiyatlarındaki toparlanma nedeniyle üretim artışına devam etmesi beklenirken, grubun günlük 500 bin varillik artışa gidebileceği öngörülüyor.

Grup, 1 Nisan'daki toplantısında mayıs, haziran ve temmuz için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 74,08 ile 74,36 dolar aralığının direnç, 73,80 ile 73,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.