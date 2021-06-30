Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 01:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seferihisar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayat geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Meydanı'nda stant kurarak vatandaşlara uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.
Uyuşturucu ile mücadelede erken yaşta müdahalenin önemini vurgulayan ekipleri, annelere büyük görev düştüğünü belirti.
Ekipler, vatandaşlara konu ile ilgili broşür dağıttı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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