Dün 56,77 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 54,21 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,2'lik kazançla 54,88 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 50,64 dolardan alıcı buldu.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısının 425'e, virüsten etkilenenlerin sayısının da 20 bin 438'e yükselmesi, küresel petrol talebindeki zayıflamayı destekliyor. Salgınla birlikte petrol fiyatları son 13 ayın en düşük seviyesini gördü.

Brent petrolde teknik olarak 55,01 ile 55,25 dolar aralığının direnç, 54,75 ile 54,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.