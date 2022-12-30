Tarım ve Orman Bakanlığının, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında başlattığı uygulama doğrultusunda ilçe tarım ve orman müdürlüklerine evcil hayvanlarıyla gelen vatandaşlar, çip işleminin ardından hayvanlarını "Ev Hayvanı Kayıt Sistemi"ne (PETVET) dahil ettirdi.

İşlemlerin ardından hayvanlara ait bilgilerin yer aldığı kimlik kartları sahiplerine teslim edildi.

Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvan hastalıklarının daha etkin kontrolünü sağlamak amacıyla sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilerek elektronik ortam da dahil olmak üzere kayıtlarının düzenli tutulması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Kedi ve köpek sahiplerinin hayvanlarını en geç 31 Aralık'a kadar dijital kimliklendirme yöntemiyle kayıt altına aldırmak zorunda olduğu vurgulanan açıklamada, "Şu ana kadar ilimiz genelinde 2 bin 365 kedi ve 2 bin 355 köpek çiplenerek kayıt altına alınmıştır. Ayrıca müdürlüğümüzde kimliklendirilen bu hayvanların kuduz aşısını da yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.