Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Bolu'da "dur" ihtarına uymayan sürücü polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde oluşturulan uygulama noktasında bir aracı durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü A.I. aracıyla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu kent merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada, 906,71 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Bolu
Son Haberler
- 18:06
- 17:56
- 17:32
- 17:31
- 17:21
Sıradaki Haber
Uyuşturucu bulunan araçtaki 4 zanlı gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz