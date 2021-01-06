D-100 kara yolunun Yumrukaya köyü ve kent merkezi kesimi ile Yaşamkent, Dağkent, Paşaköy, Sümer, Aktaş, Sağlık, Köroğlu, Aktaş, Karaçayır ve Karamanlı mahallelerinde sis etkisini gösteriyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler yolda güçlükle ilerledi.

Kentte görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.