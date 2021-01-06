Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
[Fotoğraf: AA]
Bolu kent merkezinde sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
D-100 kara yolunun Yumrukaya köyü ve kent merkezi kesimi ile Yaşamkent, Dağkent, Paşaköy, Sümer, Aktaş, Sağlık, Köroğlu, Aktaş, Karaçayır ve Karamanlı mahallelerinde sis etkisini gösteriyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler yolda güçlükle ilerledi.
Kentte görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
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