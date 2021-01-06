Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Sığırcılı ve Çakmak köylerine, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında ayrılan bütçe ve köyde yaşayan vatandaşların destekleriyle beton su kanalları inşa ediliyor.

Çalışmaya kaymakamlık tarafından hazır beton katkısı verilirken işçilik ve diğer masraflar imece usulüyle karşılanıyor.

Su kanallarını inceleyen Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, devlet millet iş birliğinde ihtiyaç duyulan çalışmaların gerçekleştirildiğini belirtti.

Sığırcılı köyünde 1500 metre uzunluğunda beton sulama kanalı yapımına başlandığını aktaran Erdoğan, kaymakamlık olarak çalışmalara sadece hazır beton katkısında bulunduklarını, işçilik ve diğer masrafların köy bütçesi ile vatandaşlar tarafından karşılandığını bildirdi.

Erdoğan, Çakmak köyüne 3 bin 200 metre uzunluğunda beton sulama kanalı yapılmasını KÖYDES planlamasına dahil edeceklerini kaydetti.

Kaymakam Erdoğan yetkililerle, Meriç Nehri seddesinde patlayarak Çakmak köyü ovasına kumların girmesine sebep olan alanda da incelemelerde bulundu.