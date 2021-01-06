Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da da etkili olan sis ile oluşan kırağı, kentteki doğayı adeta beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü Iğdır, beyazlar içinde kartpostallık görüntüler sundu.
Drone ile görüntülenen beyaza bürünmüş ağaçlar ve doğa görülmeye değer görüntüler oluşturdu.
[Ardahan]
Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle vatandaşlar araçların donmaması için üstünü örttü.
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