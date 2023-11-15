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Güncel
AA 15.11.2023 12:13

Bolu'da orman işletme personeline "Narko-Rehber" eğitimi verildi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde görevli personele "Narko-Rehber" eğitimi verildi.

Bolu'da orman işletme personeline "Narko-Rehber" eğitimi verildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin verdiği eğitime Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız, şube müdürleri ve personel olmak üzere 55 kişi katıldı.

Eğitimde narkotik madde kullanımı, kullanıcıların nasıl tespit edileceği, şüpheli durumların neler olduğu, kullanıcıların sosyal fiziksel ve ruhsal olarak nasıl etkilendiği, narkotik maddelerin tanıtımı ve benzeri konular ele alındı.

Ayrıca "UYUMA" isimli mobil uygulama ile ihbar yöntemi de anlatılan programda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin ihbarları hassasiyetle değerlendirebileceği ifade edildi.

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