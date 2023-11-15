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Güncel
AA 15.11.2023 11:47

Kars'ta uyuşturucu hapla yakalanan sürücü gözaltına alındı

Kars'ın Kağızman ilçesinde sentetik uyuşturucu hapla yakalanan kişi gözaltına alındı.

Kars'ta uyuşturucu hapla yakalanan sürücü gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti yaparak halkın sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atanların yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında takibe alınan N.E. yönetimindeki araç, Kağızman Akçay Jandarma Karakol Komutanlığının yol kontrol noktasında durduruldu.

Araçta, şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada farklı yerlere gizlenmiş 17 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.E'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

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