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Güncel
AA 15.11.2023 11:51

Balıkesir'de kaçak 24 bin 250 makaron ele geçirildi

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen duman uygulamasında 24 bin 250 kaçak tütün doldurulmuş makaron ele geçirilirken, 7 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de kaçak 24 bin 250 makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tütün mamulleri kaçakçılığına engellenmesi, genel sağlığın korunması, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 309 personel ve 2 tütün tespit köpeğinin katılımı "duman uygulaması" gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında 2 bin 932 şahsın sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

Uygulamada yapılan aramalarda 13 kilo açık kıyılmış kaçak tütün, 24 bin 250 içi kaçak tütün doldurulmuş makaron, otomatik sigara dolum makinesi, ruhsatsız av tüfeği ve 19 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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