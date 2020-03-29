Gerede ve Yeniçağa'da gün içinde devam eden sağanak yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı dolayısıyla her iki ilçenin yüksek kesimleri ile D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun ilçe sınırları içinde kalan bölümleri beyaza büründü.

Karayolları ekipleri, D-100 kara yolunun Gerede, Yeniçağa ve Köroğlu mevkilerinde karla mücadele çalışması kapsamında tuzlama yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.