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Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT Başkanı Fidan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı FahrettinAltun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
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