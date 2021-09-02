Eğitim malzemelerinin Bolu Valiliği önünde düzenlenen teslim töreninde konuşan Vali Ahmet Ümit, salgın sürecinde öğrencilerin belirli dönemlerde okullardan uzak kaldığını belirterek, 6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitimin başlayacağını söyledi.

Ümit, Bolu esnafı, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası ile iş adamlarının desteği ve Valiliğin koordinesinde öksüz ve yetim çocukların evine teslim edilmek üzere çeşitli eğitim malzemeleri alındığını dile getirerek, "132 öğrencimize masa, sandalye, çalışma lambası, kitaplık ve aynı zamanda kırtasiye seti temin ettik." dedi.