Vali Davut Gül'ün eşi Gülden Gül'e Kaymakam Abdulhamit Mutlu ve eşi Nesrin Mutlu ile kurum amirleri eşlik etti.

Kaymakam Mutlu, açılışlarda yaptığı konuşmada, projelerde emeği geçenlere teşekkür etti.