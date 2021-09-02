Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 04:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Araban'da Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar Oyuncak Atölyesi ile Genç ve Kadın Kitap Kafe açıldı
[Fotoğraf: AA]
Araban Kaymakamlığınca ilçede hayata geçirilen Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar Oyuncak Atölyesi ile Genç ve Kadın Kitap Kafe açıldı.
Vali Davut Gül'ün eşi Gülden Gül'e Kaymakam Abdulhamit Mutlu ve eşi Nesrin Mutlu ile kurum amirleri eşlik etti.
Kaymakam Mutlu, açılışlarda yaptığı konuşmada, projelerde emeği geçenlere teşekkür etti.
Etiketler: Gaziantep
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