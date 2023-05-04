Açık 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 04.05.2023 00:54

Bolu'da 70 öğrencinin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Gerede ilçesinde, Fen Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bolu'da 70 öğrencinin kaldığı pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

Dayıoğlu Mahallesi Erdemli Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Fen Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonunun birinci katında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Pansiyonda bulunan 70 öğrenci, görevliler tarafından tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gerede Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.

Binadan çıkan yoğun duman nedeniyle ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Binadan tahliye edilen öğrenciler, pansiyonun yanında bulunan okul binasına alındı.

ETİKETLER
Bolu Yangın
Sıradaki Haber
Manisa'da 261 spor kulübüne 5,5 milyon lira destek verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:28
Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
00:51
İspanya'da süt alım fiyatına tepki gösteren işletmeler sütlerini dökme eylemi başlattı
00:50
Bilim insanları farelerin gördüğü şeyi beyin sinyallerinden deşifre eden algoritma geliştirdi
01:09
İyi Parti Genel Başkanı Akşener: PKK ülkeyi bölmek isteyen bir örgüttür
00:44
İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklular 2 cezaevi polisini rehin aldı
00:23
Texas’ta 5 kişinin katledildiği olayın şüphelisi yakalandı
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi
FOTO FOKUS
Kadıköy'de istek parça cinayeti
Kadıköy'de istek parça cinayeti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ