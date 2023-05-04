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Güncel
AA 04.05.2023 00:42

Manisa'da 261 spor kulübüne 5,5 milyon lira destek verildi

Manisa'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 261 spor kulübüne 5 milyon 505 bin lira destek verildi.

Manisa'da 261 spor kulübüne 5,5 milyon lira destek verildi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende spor kulüplerinin temsilcilerine sembolik yardım çekleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, törende yaptığı konuşmada spor kulüplerinin sporu geniş kitlelere yaymada en önemli araç olduğunu belirterek, "Kulüplerimiz, ülkemizde sporun gelişmesi için maddi manevi büyük emekler verirken, çocuk ve gençlerimizin geleceğine de büyük yön vermektedir. Bu nedenle şehrimize hizmet eden tüm spor kulüplerimiz bizler için çok kıymetlidirler. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, sporun geliştirilmesi ve yaygın hale getirilmesi için tüm imkanlarını seferber ediyor." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun öncülüğünde 17 ilçeye modern spor tesisleri kazandırdıklarını hatırlatan Öztürk, sporcuya ve spor altyapısına yatırım yapmaya devam ettiklerini, bunun sonucunda Manisalı sporcuların geçen yıl uluslararası yarışmalarda 114 madalya kazandığını belirtti.

Öztürk, Manisa'da 40 ayrı branşta gençleri ve çocukları sporla buluşturduklarına dikkat çekerek, bu konuda kendilerine destek olan spor kulüplerine teşekkür etti.

Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur da Manisa'ya ulusal ve uluslararası turnuvalarda dereceler elde etmiş sporcular kazandırdıklarını belirterek, Bakan Kasapoğlu'na kendilerine desteği için minnettar olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından spor kulüplerinin temsilcilerine çekleri teslim edildi.

Törene, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Bilal Demir ve Yunusemre Belediye Başkanvekili Arif Alkan ile spor kulübü temsilcileri katıldı.

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