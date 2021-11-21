Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 14:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bolu'da 4 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Bolu'da 4 gündür kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki Oktay Erkin Yalçın'ın, evinde çıkan küçük çaplı yangında dumandan zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı.
Bolu’nun Yeniçaydurt köyünde yalnız yaşayan Oktay Erkin Yalçın'dan 4 gündür haber alamayan ağabeyi, durumu jandarmaya bildirdi. Öğle saatlerinde köye gelen ekipler, girdikleri evde Yalçın'ın cansız bedenini buldu.
Yapılan incelemede Yalçın'ın evde çıkan küçük çaplı yangında, dumandan zehirlenerek öldüğü, alevlerin de kendiliğinden söndüğü tespit edildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Son Haberler
- 15:38
- 15:21
- 15:04
- 15:05
- 15:01
Sıradaki Haber
Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs salgınıyla ilgili son durum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz