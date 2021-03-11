Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
[Fotoğraf: AA/ARŞİV]
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.
Bölgede gece başlayan sağanak, sabah yerini kara bıraktı. Kar yağışı, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteriyor.
Karayolları ekipleri, güzergahta tuzlama çalışması yapıyor.
Bölgede görevli trafik ekipleri ise sürücüleri gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışına karşı dikkatli davranmaları konusunda uyarıyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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