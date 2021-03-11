Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de tekstil fabrikasında yangın: Depoda çıkan yangın hasara yol açtı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Niğde'de alınan bilgiye göre, eski Adana yolu Sazlıca beldesi yakınlarında faaliyet gösteren tekstil fabrikasının atıkların konulduğu deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu, yaklaşık 300 ton atık yandı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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