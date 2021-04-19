Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 18 Nisan'da durumundan şüphelenilerek takibe alınan araç durduruldu.

Araçtaki şüphelinin takip sırasında attığı alüminyum folyoya sarılı iki pakette 3,20 gram metamfetamin ve 2 poşete sarılı 10,30 gram katkılı bonzai ele geçirildi.

Hakkında adli işlem başlatılan sürücü R.G'ye, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle 8 bin 546 lira idari para cezası verildi.