Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis'te şüphe üzerinde durdurulan araçta sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 18 Nisan'da durumundan şüphelenilerek takibe alınan araç durduruldu.
Araçtaki şüphelinin takip sırasında attığı alüminyum folyoya sarılı iki pakette 3,20 gram metamfetamin ve 2 poşete sarılı 10,30 gram katkılı bonzai ele geçirildi.
Hakkında adli işlem başlatılan sürücü R.G'ye, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle 8 bin 546 lira idari para cezası verildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Kastamonu'da karantina kurallarını ihlal eden vatandaşa para cezası kesildi, yurda yerleştirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz