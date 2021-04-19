Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da karantina kurallarını ihlal eden vatandaşa para cezası kesildi, yurda yerleştirildi
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bankaya girmek isterken yeni tip koronavirüs (Covid-19) temaslısı olduğu anlaşılan bir kişi, hakkında işlem yapılarak yurda yerleştirildi.
Temaslı olmasına rağmen karantina kurallarını ihlal eden 71 yaşındaki M.D, bankaya girmek istedi.
Banka görevlilerinin yaptığı HES kodu sorgulamasında karantinada olması gerektiği tespit edilen M.D, AFAD ekiplerince Kastamonu'daki yurda yerleştirildi.
M.D. hakkında para cezası da uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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