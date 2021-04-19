Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 12-18 Nisan'da kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si ilgili il birimlerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, 8'i adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.