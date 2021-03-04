Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te durdurulan bir araçta 20 kilo 610 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 Mart'ta durdurdukları araçta arama yaptı.
Aramada, 40 paket halinde 20 kilo 610 gram eroin bulundu.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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