Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu.
Elazığ'da alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli S.K'nın uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı.
Adresi belirlenen S.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yapılan aramada meyve suyu kutusuna gizlenmiş 500 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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