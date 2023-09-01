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Güncel
AA 01.09.2023 07:30

Bitlis'te inşa edilen millet bahçesi açılışa hazırlanıyor

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, tamamlanma aşamasına gelen millet bahçesinin kısa sürede hizmete açılacağını söyledi.

Bitlis'te inşa edilen millet bahçesi açılışa hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

Hüsrevpaşa Mahallesi'nde inşa edilen millet bahçesinde incelemelerde bulunan Tanğlay, çalışmaların kısa sürede bitirileceğini belirtti.

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Tanğlay, "Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlar aileleriyle güzel zaman geçirebileceği bir alana kavuşacak. Güzel bir alanı çok yakında şehrimize kazandıracağız. Millet bahçesindeki seyir terası, yürüyüş yolları, sosyal donatı ve spor alanlarıyla şehrimizin önemli ihtiyacını karşılayacağız" diye konuştu.

Bitlis'te inşa edilen millet bahçesi açılışa hazırlanıyor

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