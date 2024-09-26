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Güncel
AA 26.09.2024 12:24

Bitlis'te dalgıçlar, mikrobiyalitlere dolanan 300 metre hayalet ağı temizledi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü'ne dalış yapan dalgıçlar, mikrobiyalitlere dolanan yaklaşık 300 metre hayalet ağı temizledi.

Bitlis'te dalgıçlar, mikrobiyalitlere dolanan 300 metre hayalet ağı temizledi

Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, dernek üyeleriyle Van Gölü'nde mikrobiyalitlerin bulunduğu alana dalış yaptı.

Dalışta 21 metre derinlikte mikrobiyalitlere dolanan 600 metre civarında hayalet ağ tespit eden Birol ve dernek üyeleri, 45 dakika süren çalışmayla ağın yaklaşık 300 metrelik kısmını temizleyip su yüzüne çıkardı.

Birol, gazetecilere, Adilcevaz'da mikrobiyalitlerin bulunduğu alana yaptıkları sportif dalış sırasında büyük bir hayalet ağa denk geldiklerini söyledi.

Yaklaşık 600 metre olduğunu tahmin ettikleri hayalet ağın sadece yarısını alabildiklerini anlatan Birol, şöyle konuştu:

"Ağı temizlemek çok büyük çaba gerektiriyor. Kalan kısmını da bir süre sonra çıkaracağız. Bu ağın mikrobiyalitlere ciddi anlamda zarar verdiğini yaptığımız çekimlerde gördük. Ülkemizde hayalet ağların ekosisteme ve canlılara ne kadar zarar verdiğini biliyoruz, bunu Van Gölü'nde de gördük. Ağın takılan ölü balıklar ve yılan vardı."

Balıkçılardan mikrobiyalitlerin bulunduğu alanlara ağ atmamaları isteyen Birol, "Ağlar mikrobiyalitlere takıldığında çıkmıyor ve geri toplanması çok zor oluyor. Balıkçılar ağlarına ve bütçelerine de zarar veriyorlar. Mikrobiyalitlere takılan ağları geri toplama şansları yok. Geçen hafta yaptığımız sportif dalışta denk geldiğimiz ağın yaklaşık 300 metresini çıkardık." dedi.

Birol, dalış yaparken sadece ağı değil gölün derinliklerinde çöpleri ve lastik parçalarını da temizlediklerini sözlerine ekledi.

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