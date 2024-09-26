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Güncel
AA 26.09.2024 11:54

Malatya'da 5 bin deprem konutu gelecek ay teslim edilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, ekim ayında 5 bin konut daha hak sahiplerine teslim edilecek.

Malatya'da 5 bin deprem konutu gelecek ay teslim edilecek

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan depremlerden etkilenen kentlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelere kalıcı konut sağlanması için başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

Depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'da bugüne kadar 8 bin 163 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Hummalı çalışmalar devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentin büyük hasar aldığını söyledi.

Depremin hemen ardından kentin tekrar ayağa kaldırılması için hükümetin hummalı bir çalışmaya girdiğini anlatan Er, bu kapsamdaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

"Ekim ayında 5 bin konut daha teslim edilecek"

Göreve geldiklerinde ilk olarak depremde evleri ve iş yerleri yıkılan hemşehrilerine en kısa sürede kalıcı konutlarını teslim etmeyi hedeflediklerini anlatan Er, "Malatya'mız TOKİ ve Emlak Konut tarafından inşa ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da destekleriyle ihale süreçlerini hızlandırdık. Kentimizde 49 rezerv alanı ilan edildi. Bir taraftan da konutlarımızı teslim ediyoruz. Ekim ayında 5 bin konut daha teslim edilecek. Kırsalda 3 bin 100 konutun kurasını çektik. Kırsal konutları çok da hızlı yapılıyor." dedi.

"Malatya'yı hep birlikte ayağa kaldıracağız"

Başkan Er, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra depremin kente verdiği hasarı gidermeye çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sadece belediyecilik hizmetleri değil Malatya'nın her şeyiyle ilgilenmek durumundayız. Malatya'nın her derdiyle dertlenmemiz lazım. Malatya'yı seven herkesin, Malatya ile aidiyet duygusu olan, Malatyalı olan herkesin bunu yaşaması, düşünmesi gerektiğine inanıyorum. Altyapı projelerimiz, ihalelerimiz devam ediyor. Şu an Malatya'nın bütün altyapısı yenileniyor. Şehrin her şeyiyle ilgileniyoruz. İkinci viyadüğü 2025 programına aldırdık, Kuzey Çevre Yolu 2025 yılında bitiyor. Malatya'nın gerçekten sahibi Malatyalılar. Hepimiz Malatya'nın sahibiyiz. Cumhurbaşkanımız her zaman Malatya ile ilgili bilgiler alıyor. Malatya'yı hep birlikte Allah'ın izniyle ayağa kaldıracağız. Durmak yok yola devam."

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Malatya Deprem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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