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Güncel
İHA 26.09.2024 11:29

Kağızman’da kopyacılar suçüstü yakalandı

Kağızman’da sürücü kursları sınavında kopya düzeneği kuran organizatör ve suç ortağı KOM ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kağızman’da kopyacılar suçüstü yakalandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kars’ın Kağızman ilçesinde düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları kopya çekileceği bilgisi aldı.

Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri, sınavın yapılacağı bölgede çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda kopya düzeneği hazırlayan organizatör T.B. ve suç ortağı A.Ş. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. KOM ekiplerince yapılan aramada; 2 kulaklık, 1 kamera, 1 modem ve 2 ses aktarım cihazı ile birlikte kopya çekme düzeneğinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olay ilgili olarak gözaltına alınan organizatör T.B. ve A.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. 

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