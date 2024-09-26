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Güncel
AA 26.09.2024 11:00

Bolu'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde ambulansla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Bolu'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bartın'dan Ankara'ya hasta sevk eden Halil K. idaresindeki ambulans ile Ali Osman K. yönetimindeki hafif ticari araç Ankara-Zonguldak kara yolunun Mengen kesiminde bulunan ışıklı kavşakta çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ali Osman K. yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Ali Osman K. itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa taşındı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Hafif ticari araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen Ali Osman K'nin kızı ile ambulans sürücüsü ve personeli de sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza yapan ambulansın içinde bulunan, kist kanaması şikayeti ile Bartın'dan Ankara'ya sevk edilen hasta ise olay yerine gelen başka bir ambulans ile gönderildi.

Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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